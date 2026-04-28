Shanghai Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A1JAWQ / ISIN: CNE1000012B3

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Pharmaceuticals wird am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,353 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shanghai Pharmaceuticals einen Gewinn von 0,380 HKD je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 66,86 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 75,66 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,40 CNY, gegenüber 1,67 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 297,02 Milliarden CNY im Vergleich zu 306,98 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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