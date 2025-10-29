Shanghai Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1JAWQ / ISIN: CNE1000012B3
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Pharmaceuticals wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,280 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Pharmaceuticals noch 0,330 HKD je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 72,49 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 76,40 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,51 CNY, gegenüber 1,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 286,56 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 297,90 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
