Ausblick: Shanghai Pudong Development Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Pudong Development Bank gibt am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,245 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,230 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shanghai Pudong Development Bank in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 52,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 41,68 Milliarden CNY im Vergleich zu 88,65 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,54 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,36 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 174,39 Milliarden CNY, gegenüber 350,00 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at