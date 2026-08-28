Shanghai Pudong Development Bank Aktie

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WKN: 928273 / ISIN: CNE0000011B7

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28.08.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Pudong Development Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Pudong Development Bank präsentiert am 29.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,380 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,420 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 42,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82,50 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Shanghai Pudong Development Bank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 47,20 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,51 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 179,15 Milliarden CNY, gegenüber 325,31 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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