Ausblick: Shanghai Putailai New Energy Technology A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Putailai New Energy Technology A lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai Putailai New Energy Technology A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,288 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Putailai New Energy Technology A 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shanghai Putailai New Energy Technology A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,97 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 3,51 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,12 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,560 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,18 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,40 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at