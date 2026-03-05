Ausblick: Shanghai Putailai New Energy Technology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Putailai New Energy Technology A lädt am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,315 CNY je Aktie gegenüber -0,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 10,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,97 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,61 Milliarden CNY umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,560 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,29 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 13,40 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

