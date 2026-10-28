Shanghai United Imaging Healthcare a Aktie

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WKN DE: A3EXNH / ISIN: CNE100005PN5

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai United Imaging Healthcare A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai United Imaging Healthcare A wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,320 CNY je Aktie gegenüber 0,150 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,37 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 18,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,64 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,28 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 16,56 Milliarden CNY, gegenüber 13,76 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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