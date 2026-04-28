Ausblick: Shanghai United Imaging Healthcare A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai United Imaging Healthcare A öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,928 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,720 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 37,92 Prozent auf 4,61 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 CNY im Vergleich zu 1,54 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 13,25 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 10,27 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at