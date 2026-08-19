Shanghai United Imaging Healthcare a Aktie

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WKN DE: A3EXNH / ISIN: CNE100005PN5

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19.08.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai United Imaging Healthcare A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai United Imaging Healthcare A wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,600 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai United Imaging Healthcare A ein EPS von 0,770 CNY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,15 Milliarden CNY – ein Plus von 17,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai United Imaging Healthcare A 3,54 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 CNY, gegenüber 2,28 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 16,66 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,76 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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