Shanghai V-Test Semiconductor Tech. a Aktie
WKN DE: A40QB6 / ISIN: CNE100005NK6
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28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai V-Test Semiconductor Tech A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai V-Test Semiconductor Tech A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,550 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 CNY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shanghai V-Test Semiconductor Tech A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 570,0 Millionen CNY im Vergleich zu 349,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,71 CNY, gegenüber 2,04 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,56 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,57 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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