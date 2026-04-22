Ausblick: Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,523 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory ein EPS von 0,740 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory nach der Prognose von 1 Analyst 4,13 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,65 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,93 CNY im Vergleich zu 10,04 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 37,04 Milliarden CNY, gegenüber 30,16 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at