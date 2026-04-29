Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory Aktie

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581417 / ISIN: CNE000000DH5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 4,66 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,45 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,00 Prozent auf 15,37 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory noch 16,52 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,97 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 10,04 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,62 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 31,91 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory Co Ltd (A) 143,14 3,19% Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen