Ausblick: Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 4,66 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,45 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,00 Prozent auf 15,37 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory noch 16,52 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,97 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 10,04 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,62 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 31,91 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at