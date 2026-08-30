Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory Aktie

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WKN: 581417 / ISIN: CNE000000DH5

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30.08.2026 07:01:06

Ausblick: Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory veröffentlicht am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,84 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,52 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 7,59 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory einen Umsatz von 7,44 Milliarden CNY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,45 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 10,04 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,21 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 31,91 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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