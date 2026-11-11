Sharda Motor Industries Aktie
ISIN: INE597I01028
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sharda Motor Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sharda Motor Industries stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 15,40 INR je Aktie gegenüber 13,01 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Sharda Motor Industries mit einem Umsatz von insgesamt 9,92 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26,00 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 63,90 INR im Vergleich zu 60,17 INR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 39,36 Milliarden INR, gegenüber 33,97 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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