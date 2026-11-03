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Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3EQAJ / ISIN: KYG8068L1086

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sharkninja legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sharkninja gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,89 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 42,11 Prozent erhöht. Damals waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sharkninja nach den Prognosen von 12 Analysten 1,87 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,63 Milliarden USD umgesetzt worden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,94 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,51 Milliarden USD, gegenüber 6,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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