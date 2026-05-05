Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EQAJ / ISIN: KYG8068L1086
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sharkninja legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sharkninja wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,02 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,04 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,05 USD, gegenüber 4,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 7,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,40 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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