SharonAI Aktie
WKN DE: A41ZGZ / ISIN: US7789203061
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: SharonAI präsentiert Quartalsergebnisse
SharonAI lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,305 USD. Dies würde einen Verlust von 281,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SharonAI -0,080 USD je Aktie vermeldete.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,5 Millionen USD für SharonAI, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,418 USD im Vergleich zu -4,040 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 152,7 Millionen USD, gegenüber 1,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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05.08.26
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