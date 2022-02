Ausblick: Sharp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sharp präsentiert in der am 08.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 34,30 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sharp 30,49 JPY je Aktie vermeldete.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 646,92 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 674,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 118,10 JPY je Aktie, gegenüber 87,20 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2.481,76 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2.425,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at