Sharp Aktie

Sharp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sharp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sharp wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sharp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,36 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -40,890 JPY je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 485,72 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 561,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 77,58 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 55,59 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.870,15 Milliarden JPY, gegenüber 2.160,15 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

