Ausblick: Sharp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sharp wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sharp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,36 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -40,890 JPY je Aktie gewesen.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 485,72 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 561,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 77,58 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 55,59 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.870,15 Milliarden JPY, gegenüber 2.160,15 Milliarden JPY im Vorjahr.
