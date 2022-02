Ausblick: Shell (ex Royal Dutch Shell) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shell (ex Royal Dutch Shell) öffnet am 03.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,666 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1232,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 66,89 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 52,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Umsatz von 43,99 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,36 USD, gegenüber 0,620 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 282,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 180,54 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at