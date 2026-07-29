Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shell (ex Royal Dutch Shell) gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,53 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 0,460 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 91,89 Milliarden USD für Shell (ex Royal Dutch Shell), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 48,99 Milliarden GBP erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,12 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,30 GBP vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 318,50 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 195,26 Milliarden GBP waren.

Redaktion finanzen.at

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