Ausblick: Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert Quartalsergebnisse

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 27.10.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,18 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 45,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 87,65 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,04 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,41 USD im Vergleich zu 2,49 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 391,97 Milliarden USD, gegenüber 261,50 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

