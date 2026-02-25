Shenandoah Telecommunications Aktie
WKN: 634816 / ISIN: US82312B1061
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Shenandoah Telecommunications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shenandoah Telecommunications lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,150 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 90,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 85,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,740 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 3,54 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 356,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 328,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
