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Shenandoah Telecommunications Aktie

Shenandoah Telecommunications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634816 / ISIN: US82312B1061

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Shenandoah Telecommunications veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shenandoah Telecommunications präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shenandoah Telecommunications im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,244 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,190 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,81 Prozent auf 92,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,974 USD, gegenüber -0,710 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 373,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 357,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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