Ausblick: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group präsentiert in der am 29.04.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,103 HKD gegenüber 0,191 HKD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,87 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,28 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,730 HKD aus. Im Vorjahr waren 0,571 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 9,19 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 8,16 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at