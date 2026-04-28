Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Aktie
WKN DE: A2P71T / ISIN: CNE100003YN2
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,126 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 HKD je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,50 Milliarden HKD – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group 1,49 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,528 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,260 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 6,65 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 5,92 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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