Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Aktie

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P71T / ISIN: CNE100003YN2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,126 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 HKD je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,50 Milliarden HKD – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group 1,49 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,528 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,260 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 6,65 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 5,92 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd Registered Shs-H- Unitary Reg S-144A

mehr Nachrichten

Analysen zu Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd Registered Shs-H- Unitary Reg S-144A

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd Registered Shs-H- Unitary Reg S-144A 0,47 -34,83% Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd Registered Shs-H- Unitary Reg S-144A

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen