Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Aktie

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WKN DE: A2P71T / ISIN: CNE100003YN2

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,169 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 HKD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,30 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden HKD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,270 HKD, gegenüber 0,480 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 6,18 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,72 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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