Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Aktie
WKN DE: A2P71T / ISIN: CNE100003YN2
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,222 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,99 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 99,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,491 HKD, gegenüber 0,260 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 5,88 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 5,92 Milliarden HKD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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28.10.26
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