Ausblick: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,098 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 HKD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,54 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,34 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,541 HKD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,480 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,13 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,72 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at