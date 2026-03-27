Ausblick: Shenzhen Transsion A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Transsion A lädt am 28.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,609 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 57,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,44 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Shenzhen Transsion A nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 17,30 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,46 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,73 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,90 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 67,06 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 68,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at