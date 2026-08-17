Ausblick: Shenzhen Transsion A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shenzhen Transsion A präsentiert in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,764 CNY gegenüber 0,630 CNY im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 18,00 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,11 CNY, gegenüber 2,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 75,42 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 65,50 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at