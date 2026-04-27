Shenzhen Transsion a Aktie
WKN DE: A2QLA6 / ISIN: CNE100003P74
|
27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Shenzhen Transsion A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Shenzhen Transsion A präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,424 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen Transsion A noch 0,430 CNY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Shenzhen Transsion A nach den Prognosen von 3 Analysten 14,59 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,00 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,41 CNY, gegenüber 2,26 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 67,07 Milliarden CNY im Vergleich zu 65,50 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shenzhen Transsion Holding Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Shenzhen Transsion A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.03.26
|Ausblick: Shenzhen Transsion A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.03.26
|Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Shenzhen Transsion A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)