Ausblick: Shenzhen Transsion A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shenzhen Transsion A präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,424 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen Transsion A noch 0,430 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Shenzhen Transsion A nach den Prognosen von 3 Analysten 14,59 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,00 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,41 CNY, gegenüber 2,26 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 67,07 Milliarden CNY im Vergleich zu 65,50 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at