Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Sherwin-Williams gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sherwin-Williams wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 22 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sherwin-Williams ein EPS von 2,00 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 4,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,56 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,71 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,26 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 24,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 23,57 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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