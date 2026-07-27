Sherwin-Williams Aktie

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WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Sherwin-Williams gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sherwin-Williams stellt am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,52 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 17,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,00 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,31 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,76 USD, gegenüber 10,26 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 24,72 Milliarden USD im Vergleich zu 23,57 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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