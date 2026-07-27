Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|
27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Sherwin-Williams gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sherwin-Williams stellt am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,52 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 17,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,00 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,31 Milliarden USD umgesetzt.
Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,76 USD, gegenüber 10,26 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 24,72 Milliarden USD im Vergleich zu 23,57 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sherwin-Williams Co.
|
07:01
|Ausblick: Sherwin-Williams gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
23.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.07.26
|NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)