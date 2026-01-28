Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Sherwin-Williams präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sherwin-Williams wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Sherwin-Williams 19 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,57 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sherwin-Williams 5,30 Milliarden USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,37 USD je Aktie, gegenüber 10,55 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 23,54 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 23,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
