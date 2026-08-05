SHIBAURA MECHATRONICS Aktie
WKN: 880677 / ISIN: JP3355000005
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: SHIBAURA MECHATRONICS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SHIBAURA MECHATRONICS wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 37,33 JPY. Im Vorjahresquartal waren 43,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,40 Prozent auf 23,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 229,70 JPY je Aktie, gegenüber 170,28 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 108,87 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 88,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHIBAURA MECHATRONICS CORP
|
05.08.26
|Ausblick: SHIBAURA MECHATRONICS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: SHIBAURA MECHATRONICS präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: SHIBAURA MECHATRONICS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: SHIBAURA MECHATRONICS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SHIBAURA MECHATRONICS CORP
Aktien in diesem Artikel
|SHIBAURA MECHATRONICS CORP
|4 310,00
|-13,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.