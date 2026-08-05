Ausblick: SHIBAURA MECHATRONICS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SHIBAURA MECHATRONICS wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 37,33 JPY. Im Vorjahresquartal waren 43,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,40 Prozent auf 23,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 229,70 JPY je Aktie, gegenüber 170,28 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 108,87 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 88,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at