SHIFT UP Corporation. Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40HK4 / ISIN: KR7462870007

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: SHIFT UP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SHIFT UP wird am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 451,83 KRW. Dies würde einer Verringerung von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SHIFT UP 460,00 KRW je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 42,23 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei SHIFT UP für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 48,86 Milliarden KRW aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2184,54 KRW, während im vorherigen Jahr noch 3293,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 212,66 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 294,55 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

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