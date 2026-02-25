Shift4 Payment a Aktie
WKN DE: A2P57L / ISIN: US82452J1097
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Shift4 Payments A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shift4 Payments A präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
20 Analysten schätzen, dass Shift4 Payments A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Shift4 Payments A mit einem Umsatz von insgesamt 617,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 887,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,35 Prozent verringert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,22 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 3,03 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,99 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,33 Milliarden USD waren.
