Shift4 Payment a Aktie

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WKN DE: A2P57L / ISIN: US82452J1097

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Shift4 Payments A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shift4 Payments A präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,36 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 700 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.

Shift4 Payments A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 652,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 44,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,19 USD, gegenüber 1,08 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 2,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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