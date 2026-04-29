Shikoku Electric Power Aktie
WKN: 870712 / ISIN: JP3350800003
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Shikoku Electric Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shikoku Electric Power äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 19,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shikoku Electric Power ein EPS von 91,26 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 223,44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 233,41 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 259,14 JPY im Vergleich zu 332,20 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 784,73 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 851,40 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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