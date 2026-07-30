Ausblick: Shikoku Electric Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shikoku Electric Power lässt sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shikoku Electric Power die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 62,50 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 74,32 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shikoku Electric Power in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 177,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 175,64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 172,18 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 247,27 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 852,60 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 761,86 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at