Ausblick: Shikoku Electric Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shikoku Electric Power stellt am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 17,40 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 40,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Shikoku Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 204,50 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,45 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 219,29 JPY im Vergleich zu 332,20 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 797,60 Milliarden JPY, gegenüber 851,40 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at