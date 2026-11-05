Shimadzu CorpShs Aktie
WKN: 854673 / ISIN: JP3357200009
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Shimadzu präsentiert Quartalsergebnisse
Shimadzu öffnet am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 55,18 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 54,37 JPY erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Shimadzu nach den Prognosen von 7 Analysten 149,32 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 137,97 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 213,56 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 209,39 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 618,22 Milliarden JPY, gegenüber 560,73 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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