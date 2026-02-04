Ausblick: Shimadzu stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shimadzu stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 44,99 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shimadzu 50,56 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 135,85 Milliarden JPY – ein Plus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shimadzu 133,05 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 189,48 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 183,55 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 550,82 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 539,05 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at