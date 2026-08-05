Shimadzu CorpShs Aktie
WKN: 854673 / ISIN: JP3357200009
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shimadzu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shimadzu wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 35,49 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 27,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,12 Prozent auf 127,99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 198,80 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 209,39 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 594,00 Milliarden JPY, gegenüber 560,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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