Ausblick: Shimadzu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shimadzu äußert sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 50,28 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 60,61 JPY je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 156,27 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 154,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 187,83 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 183,55 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 556,24 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 539,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at