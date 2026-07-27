Ausblick: Shimano legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shimano lädt am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 152,49 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -65,300 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shimano in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 118,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 123,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 558,68 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 388,17 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 480,52 Milliarden JPY, gegenüber 466,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at