Ausblick: Shimano mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shimano gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 156,67 JPY. Im Vorjahresquartal waren 391,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 116,11 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 115,04 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 366,76 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 853,36 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 462,60 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 450,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

