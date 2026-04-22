Ausblick: Shimano mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shimano lädt am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 126,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 110,20 JPY je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 113,54 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Shimano für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 110,82 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 571,28 JPY, gegenüber 388,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 477,93 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 466,24 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at