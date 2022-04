Ausblick: Shimano zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shimano präsentiert in der am 26.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 306,12 JPY. Im Vorjahresquartal waren 308,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shimano in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 143,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 126,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1268,35 JPY, gegenüber 1252,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 571,82 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 546,52 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at